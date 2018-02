Fusillade en Floride: un ex-agent de la CIA et du FBI fond en larmes en direct

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

"Je ne peux pas le faire, Wolf. Je suis désolé, nous ne pouvons pas le faire", a-t-il finalement déclaré au présentateur, en fondant en larmes. Quelques instants plus tard, Philip Mudd a pu quand même reprendre l'antenne, et terminer son intervention. Celle-ci a d’ailleurs ému de nombreux américains.

Un jeune homme de 19 ans a ouvert le feu dans le lycée Marjory Stoneman Douglas de Parkland, au sud-est de la Floride, mercredi 14 février. Armé d’un fusil semi-automatique, il a tué 17 personnes avant d’être interpellé. Le soir même, Philip Mudd, un ancien responsable de la CIA et du FBI, était invité à la télévision américaine pour commenter ce drame. Mais ce consultant en matière d'antiterrorisme pour CNN s'est effondré en plein direct. "Des enfants de Dieu sont morts", a-t-il déclaré. "Ne pouvons-nous pas reconnaître dans ce pays que nous ne pouvons pas accepter cela?", a-t-il encore lancé d’une voix tremblante, en évoquant l'éternel débat sur les armes à feu aux Etats-Unis.

