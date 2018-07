La fusée Ariane 5 décolle vers l'espace avec quatre satellites à bord

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

EPR de Flamanville : nouveau retard d’un an

En savoir plus

La réussite de ce vol serait synonyme du succès du premier cycle de lancements, avec 26 satellites en orbite depuis 2011. Galileo, lui, doit achever d'être mis en place et être opérationnel en 2021. Il comportera alors 30 satellites.

Galileo doit notamment permettre à l'UE de bénéficier d'un système de navigation à même de rivaliser avec ses équivalents russe et américain. Il devrait bénéficier aux transports maritimes, ferroviaires, aériens, terrestres, aux opérations de secours et de sauvetage, à l'agriculture ou encore à la prospection pétrolière, rappelle Ouest-France.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres