Furieux, Alexis Corbière dénonce le "poujadisme" d’une critique de France Inter

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

10:01 | TRANSPORTS Gratuité des transports en commun? Des élus entre ouverture et scepticisme

1968, année de révoltes et d’espoirs dans le monde

L’esprit France Inter ? Très peu pour Alexis Corbière. Le bras droit de Jean-Luc Mélenchon était l’invité de la radio lundi, et il a très peu goûté le billet humoristique de Charline Vanhoenacke r. "Alexis! Je découvre qu'on est collègues" a débuté la chroniqueuse. "Mais si, avec le remboursement des frais de campagne, c'est l'Etat qui a payé vos interventions dans les médias". Il y a quelques jours, Le Monde a révélé que l'ancien porte-parole de Jean-Luc Mélenchon avait été rémunéré 205 euros la journée d'apparitions médiatiques.

