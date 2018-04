Frappes en Syrie : un ministre du régime fustige Emmanuel Macron et qualifie l'offensive française de "fiasco"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

"Insolents", "donneurs de leçon", "leaders d'opinion"... Plenel et Bourdin répondent aux critiques après leur interview de Macron

Hôpital : "die in" des personnels des urgences de Lyon en grève

A Marseille, des manifestants contre la loi "asile et immigration"

En savoir plus

Ayman Soussa s'en prend plus particulièrement à la ministre des Armées, Florence Parly, qui selon lui, "devrait avoir honte d'avoir mené de telles attaques", "n'a pas de raison d'être fière d'avoir bombardé un site scientifique". "Cette attaque, cette agression, était un fiasco", tonne-t-il. Il fustige également Emmanuel Macron, qui aurait ainsi "raté une bonne occasion de s'imposer comme un grand homme". Il conclut comme s'il s'adressait directement au président Macron ; l'occasion de lui faire passer un message : "L'armée que vous avez visée, Monsieur, c'est l'armée qui combat les terroristes ici".

Au sujet de l'utilisation d'armes chimiques, le ministre, conformément avec la ligne défendue par le régime, nie en bloc et jette le discrédit sur les images censées prouver les dégâts causés par ces armes non autorisées. "Aucun responsable n'a la certitude jusqu'à maintenant concernant l'utilisation de l'arme chimique à Douma", assure-t-il.

Le lendemain des frappes menées par les Etats-Unis, le Royaume-Uni et la France en Syrie, le vice-ministre des Affaires étrangères syrien, Ayman Soussan, était interrogé dimanche soir, en duplex sur France 2 . La réaction de l'homme d'Etat ne s'est pas fait attendre.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres