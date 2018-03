Françoise Nyssen se dit "favorable" à la présence de quotas de femmes dans le financement du cinéma

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Intempéries en Europe: l’Irlande et la Grande Bretagne frappées de plein fouet

F1: Hamilton le plus rapide de la semaine à Barcelone

Non, les vitamines n'aident pas à être costaud

Trump prêt à limiter les importations d’acier et d’aluminium

"Dans ce genre de démarche, il faut être exemplaire soi-même. Au ministère de la Culture, j’ai lancé une politique déterminée à ce niveau-là, notamment sur les rattrapages, les inégalités salariales et sur les quotas de femmes dans les nominations".

"Comme dans bien des domaines d’activité, les femmes restent discriminées dans le cinéma: moins d’un long-métrage sur quatre agréé par le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) est réalisé par une femmes" écrit le collectif.

Dans une tribune intitulée Les quotas, une étape inévitable pour vaincre les inégalités publiée sur le site du Monde ce jeudi, un collectif de professionnels du cinéma - on retrouve notamment Juliette Binoche, Agnès Jaoui, Charles Berling, Vincent Dedienne et Alexandra Lamy - demande la création de quotas dans le financement du cinéma afin d’arriver à parité pour la réalisation des films.

