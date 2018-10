François Ruffin s'emporte violemment à l'Assemblée nationale contre les députés "Playmobil" LREM

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Face aux Chinois, Michelin veut des tests de pneus plus sévères 12/10/2018 - 13h15

Nommer et Faire honte : Le nom des 70 députés qui ont empêché l'Assemblée de débattre sur le statut des accompagnants pour enfants handicapés. Merci à @Francois_Ruffin pour ce geste puissant. La violence n'est pas du côté du ceux qui publient les noms mais de ceux qui ont voté pic.twitter.com/dFjjXhvjVf

"Pour, les enfants handicapés, leurs accompagnants, j'espère que le pays ne vous le pardonnera pas. Nous demandons un scrutin public ! Les noms publiés ! Ils circuleront à travers la France. Et ce vote, j'en suis convaincu, vous collera à la peau comme une infamie." #DirectAN pic.twitter.com/BUs5Ahe0QO

Vous êtes 300 et aucun amendement. Vous n'avez même pas participé aux échanges. Vous vous êtes contentés, en groupe et en troupeau, de voter contre, contre, contre, contre; de lever la main en cadence comme des Playmobil ! (...) Nous avons dans le pays des femmes, des milliers de femmes qui accompagnent les enfants handicapés dans les écoles. Elles sont sous-payées, avec des contrats ultra-précaires. Pour changer ça, quelle proposition de loi avez vous porté? Rien, aucune! (...) Vous n'avez pas honte? Honte de votre paresse? Honte de votre sectarisme? (...) j'espère que le pays ne vous le pardonnera pas (...) ce vote, j'en suis convaincu, vous collera à la peau comme une infamie".

L'amendement en question devait soutenir les auxiliaires de vie scolaire (AVS) et les accompagnants des éleves en situation de handicap (AESH) en permettant de créer un statut unique.

