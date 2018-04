François Hollande torpille Emmanuel Macron : "Il est le président des très riches"

Cette fois, la guerre est (presque) déclarée. Depuis plusieurs mois, la relation entre François Hollande et son successeur à l'Elysée semble se détériorer, voire virer à la confrontation, avec des échanges de piques de plus en plus acerbes. Mais elle a franchi un nouveau pallier ce soir, alors que l'ancien président était l'invité de l'émission "Quotidien" sur TMC et a été interrogé sur la présidence d'Emmanuel Macron.

"Le président des riches, c'est ce qu'on entend beaucoup. C'est ce que vous pensez ?" lui a demandé le présentateur de l'émission, Yann Barthès.

"Non, ce n'est pas vrai" a réagi François Hollande… qui après une petite pause dramatique a rajouté : "C'est le président des très riches". En visite aux Etats-Unis, l'actuel chef de l'Etat n'a probablement pas beaucoup apprécié la remarque…