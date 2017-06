François Hollande fait de la pub pour un tournoi de foot amateur

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Assemblée: un député en sandales, short et chemise à fleurs

Intelligence artificielle et santé: un marché en plein essor

Royaume-Uni: May abandonne ses mesures les plus contestées au plan social

Le Bourget: Boeing et Airbus lorgnent sur la maintenance

Il a dit oui tout de suite et il a énormément rigolé", explique à RMC Sport le joueur du club, qui indique que la vidéo a déjà battu un record de "J'aime".

Dans un petit spot de quelques secondes, posté sur les réseaux sociaux, on voit un membre de l'équipe demander : "Quelles sont les nouvelles, monsieur le président ?"

Le petit club de foot de Cornil, village de 1400 habitants en Corrèze, organise ce samedi un tournoi de sixte (une variante du football jouée avec six joueurs par équipe sur la moitié d'un terrain de football). Pour en faire la promo, il a trouvé un VRP très célèbre, en la personne de François Hollande.

