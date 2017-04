François Asselineau face à Olivier Galzi : "Arrêtez de poser ce genre de questions pointues !"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Suppression des subventions du gaz butane, du sucre et de la farine : le gouvernement démentit

Un tribunal italien reconnaît un lien entre tumeur et téléphone portable: la victime devenue sourde d’une oreille va toucher un rente à vie

Un cosmonaute russe et un astronaute américain atteignent l'ISS

"Ça coûte combien un porte-avion monsieur Asselineau ?", a demandé Olivier Galzi. "Est-ce que vous avez demandé comment monsieur Macron, comment monsieur Fillon sont en train de préparer, eux, le programme des Français ? Arrêtez de poser ce genre de questions pointues", s'est rapidement énervé le candidat. "Monsieur Asselineau, on parle de plusieurs milliards. C’est pas pointu, c’est dans votre programme. Ça coûte 3 ou 4 milliards, vous n’êtes pas capable de le dire", a poursuivi le journaliste.

Le journaliste lui a demandé de chiffrer une mesure de son sondage : la construction d'un second porte-avion. Une question qui a proposé la colère du "candidat du Frexit".

