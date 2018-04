La France Insoumise enregistre une chanson de soutien aux grévistes

Depuis l'ère maudite des lipdubs, on pensait qu'il était acquis que les incursions des partis politiques dans le secteur de la musique étaient à bannir. Le message n'est semble-t-il pas passé partout : vendredi 27 avril, quatre chanteurs et musiciens de la France Insoumise ont décidé de publier une vidéo de soutien aux grévistes et à "tous ceux engagés dans les luttes sociales".

SNCF ("Une grève des trains roulants / Qui nous tous nous défend / Pour qu’la SNCF / Soit pas vache à bénefs"), étudiants ("Une grève des étudiants / C'est très enthousiasmant / Et très intéressant / Toute une génération / Qui se lève pour dire non / Au classement par l’argent), éboueurs, salariés de Carrefour, Air France, Ehpad...

Le morceau balaye les différents mouvements qui agitent le pays.

Cette chanson mi-sérieuse, mi-parodique a trouvé son public chez les Insoumis... Mais de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux raillent aussi sa qualité.