Un Français condamné à de la prison en Tunisie pour avoir embrassé son amie

Nessim Ouadi dort en prison depuis le 6 octobre. Ce Franco-Algérien de 33 ans a été condamné à quatre mois et demi de prison ferme pour avoir embrassé son amie dans une voiture, amie elle-même condamnée à trois mois de prison. Dans les charges retenues contre lui on peut citer "atteinte à la pudeur, aux bonnes mœurs, outrage à fonctionnaire public état d'ébriété et refus d'obtempérer".

Les faits remontent au 29 septembre quand, après avoir pris une bière avec son amie tunisienne à Gammarth, le couple avait décidé de s'arrêter en voiture sur une route touristique.

Ils ont été contrôlés par des policiers qui les auraient manifestement surpris en train de s'embrasser. Une amie d'enfance de la Tunisienne interrogée par France 2 décrit l'arrestation : " Elle a essayé de maîtriser la situation et de discuter calmement. Et surtout, face à elle, la police était agressive. Et (les policiers) hurlaient et les insultaient". L'avocat de Nessim Ouadi a fait appel de la condamnation.