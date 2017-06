Fort Boyard : Alicia Aylies, Miss France 2017, finit trempée comme une soupe et provoque l'hilarité

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Sport Steve Darcis écarte Denis Istomin et valide son ticket pour le 2e tour Steve Darcis (ATP 58) s'est qualifié pour le deuxième tour du tournoi de tennis d'Antalya, disputé sur gazon et doté de 439.005 dollars, dimanche en Turquie.

GP d'Azerbaïdjan: grosse montée de tension entre Vettel et Hamilton dans une course folle

En savoir plus

A Télé 7 Jours, Alicia Aylies a déclaré : "Faire Fort Boyard néces­site une bonne condi­tion physique, car la jour­née est longue et épui­sante. Je n’en suis ressor­tie qu’a­vec quelques bleus, mais je ne ferais pas ça tous les jours !"

La jeune femme a bien fait rire ses coéquipiers dès la première épreuve de la soirée : la mythique Caserne. L'année dernière, Iris Mittenaere, miss France 2016, l'avait réussie sans encombre. Mais Alicia Aylies n'a pas réussi à garder l'équilibre sur le tapis roulant de l'épreuve et s'est rattrapée vaille que vaille aux sceaux pendus au plafond, ce qui lui a valu d'être très rapidement trempée. Sa mésaventure a fait rire ses compa­gnons d’aven­tures : Vincent Lagaf’, Artus, Kamel Le Magi­cien, Cart­man et Vitaa.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres