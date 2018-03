Football : le but somptueux de l'équipe de France contre la Colombie

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

16h48 Le vol de très longue distance, un marché de niche pour 20.000 km non stop AFP

La Rochelle se replace dans la course aux phases finales

120 organisations et 3 000 participants à la manifestation nationale contre le racisme

Top 14: et le bonus en prime pour La Rochelle

#FRACOL 26è 2-0 Sidibé pour Griezmann qui talonne pour Mbappé qui dribble puis décale Lemar... Revivez le but de Thomas Lemar sur une action collective SUBLIME de la part des Bleus ! https://t.co/qzw93V08q1

Bon ok, les Français ont perdu. Vendredi soir, alors qu'ils menaient tranquillement 2-0, les Bleus de Didier Deschamps ont été renversés par la Colombie au Stade de France (3-2) à l'occasion d'un match amical. Une défaite qui fait un peu tache à quelques mois de la Coupe du monde en Russie. Cela dit, les tricolores pourront se vanter d'avoir inscrit un des plus beaux buts de ces derniers mois.

