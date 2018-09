Football : une action complètement improbable amuse les réseaux sociaux

Les championnats de football étrangers réservent parfois de drôles de surprise. C'est le cas de cette rencontre de la division 1 saoudienne entre le club d’Al-Faysaly et celui d’Ohod, disputée ce vendredi, qui fait le tour du monde ce weekend. En cause, le cafouillage général des joueurs, et en particulier du gardien, dont la sortie est ratée. Mention spéciale à l'arrêt du ballon involontaire par un joueur blessé...

Pour la petite histoire, Al-Faysaly a tout de même réussi à l'emporter 2-0.