Floride : un alligator de plus de 3 mètres retrouvé dans une piscine

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Une rencontre entre Donald Trump et Shinzo Abe pour évoquer la Corée du Nord

Irak : six Turques condamnées à mort pour appartenance au groupe EI

En savoir plus

Mauvaise surprise pour les propriétaires d'une piscine près de Tampa (Floride). Ils ont retrouvé un énorme alligator, baignant tranquillement dans l'eau. Et la bête est impressionnante : 3m40, selon le shérif, qui a diffusé les images. Une belle taille, même si certains spécimens peuvent atteindre 5 à 6 mètres de long.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres