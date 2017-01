Florian Philippot lance sa chaîne YouTube, trois mois après Jean-Luc Mélenchon

Sans doute appâté par le succès de la chaîne YouTube de Jean-Luc Mélenchon, le Front national a lui aussi décider de se lancer dans l'aventure 2.0 Avec un succès…relatif. Mardi soir, Florian Philippot a donc mis en ligne sa première contriu. On aperçoit le numéro 2 du parti frontiste en train de boire un café (dans une tasse vide…), dans les locaux de Marine Le Pen (aux couleurs kitchissimes). Le député européen annonce également que cette chaîne sera consacrée aux "carnets de campagne de Marine Le Pen".

"Bonjour, on est ici au QG de Marine Le Pen, plus exactement dans la cafet'", déclare-t-il sur un ton jovial. "Alors je sais ça fait un peu Hélène et les garçons, mais c'est le lieu où on se détend, on peut prendre un café, on peut fumer pour les fumeurs, on peut passer un peu à autre chose, avant de retourner travailler. Je vous ferai visiter un de ces quatre visiter les locaux, ce n'est pas très grand mais ça vaut le coup. Parfois il pourra y avoir des invités si on a des choses particulières à vous dire".

Avis aux amateurs, plusieurs carnets devraient bientôt suivre. "J'espère pouvoir publier une à deux vidéos par semaine" a indiqué Florian Phillppot au site du Figaro, en assurant ne pas avoir été inspiré par Jean-Luc Mélenchon. Mais déjà, les internautes ont saisi l'occasion pour se manquer d'une mise en scène pas franchement moderne...