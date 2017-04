Filmés à leur insu, Alain Madelin et Florian Philippot se lâchent sur Emmanuel Macron

Alors qu'ils se croisaient à la Foire du Trône, le vice-président du FN Florian Philippot et l'ancien ministre Alain Madelin ont échangé quelques mots, captés par l'agence Line Press (à partir de la 13e minute sur la vidéo). Ne se sachant pas filmés, les deux hommes se sont lâché sur Emmanuel Macron, le favori des sondages pour la présidentielle. Pour Alain Madelin, Emmanuel Macron "n'a pas l'épaisseur" contrairement à François Bayrou. "Bayrou a l'épaisseur historique. Il a les racines et l'épaisseur.

Et on ne sent ni les racines ni l'épaisseur chez Macron", déclare-t-il. "Ce qu'il a fait, il l'a fait réellement par inconscience. C'était une tâche impossible ce qu'il a fait", poursuit-il.

Le vice-président du FN lui répond que "Macron, on sent que c'est du 'one shot'. 'Je plante le truc, j'ai d'énormes soutiens derrière moi…' parce qu'il est soutenu par tous médias. 'Si ça ne marche pas, je fais autre chose.' Il n'y a pas d'attachement viscéral, il n'y a pas d'engagement".

Si les propos de Florian Philippot n'ont rien d'étonnant, ceux d'Alain Madelin le sont un peu plus... puisqu'il soutient officiellement le candidat d'En marche!.