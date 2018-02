La fille cachée de Claude François sort du silence

Jusqu'ici, tout le monde pensait que l'interprète de Comme d'habitude n'avait que deux enfants, Claude François Junior et Marc, nés de son union avec Isabelle Foret. Mais dans un documentaire "Claude François le dernier pharaon", qui sera diffusé le 2 mars prochain sur Paris Première à 20h50, on apprend que le chanteur avait un autre enfant, une fille prénommée Julie. Sa mère Fabienne était une jeune fan belge flamande. En 1976, elle a eu une courte histoire d'amour avec Claude François. Dans le fameux documentaire, cette blonde de 40 ans rompt le silence.

"J'ai été adoptée à l'âge de 2 mois" raconte celle qui vit en Belgique. "Et au fil du temps j'ai découvert qui étaient mes parents de naissance. Et notamment mon père naturel, Claude François", lance-t-elle. Il faut dire que sa ressemblance avec son père, décédé le 11 mars 1978, ne passe pas inaperçue. Selon Télé-Loisirs, Julie devrait dévoiler des "détails croustillants sur les circonstances de sa naissance et la raison pour laquelle elle se décide enfin à sortir de l'ombre".