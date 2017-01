Fanny Ardant lance un gros coup de gueule contre les journalistes "laquais de l'Amérique" et "la pensée unique"

Remontée, Fanny Ardant. Mercredi, elle était l'invitée de l'émission 28 minutes sur la chaîne Arte. A la question "Avez-vous l'impression qu'on confond la culture russe et la Russie politique ?", l'actrice de 67 ans n'a pas mâché ses mots.

"Je pense que l'Occident est un donneur de leçons qui se croit toujours autorisé à donner des bons ou des mauvais points, alors qu'il a des années de colonialisme et de méfaits.

Les journaux, les journalistes ont toujours besoin de diaboliser quelqu'un. C'est beaucoup moins simple que ca; personne ne pense à diabolise l'Amérique. Vous avez toujours des espèces de bouc émissaires. Alors que la Russie, vous ne voyez pas le pour et le contre, vous êtes tellement des laquais de l'Amérique".

Le journaliste Thomas Legrand intervient alors faisant remarquer qu'il y a un impérialisme américain et un impérialisme russe et que les deux doivent être dénoncés. Mais Fanny Ardant a poursuivi son argument."Je ne discuterais pas avec vous sur Poutine, car je ne connais pas les tenants et les aboutissants. Je sais simplement que quand on ouvre un bulletin d'informations, il y a la pensée unique sur les mêmes hommes et les mêmes choses." Avant de faire référence... à l'Allemagne nazie. "Et quand vous êtes à court d'arguments, [les journalistes disent] vous êtes pour Hitler. Il y a un amalgame, On force la pensée unique et vous ne me ferez pas rentrer là-dedans".