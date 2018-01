Un fan a passé 250 heures pour compiler les 1000 plus beaux points de Roger Federer

"Raz Ols" est ce qu’on appelle un fan - mais alors un vrai fan - du tennisman Roger Federer. Il a partagé sur YouTube une vidéo de deux heures compilant les 1000 plus beaux points du maestro suisse. Un best-of de deux heures posté également sur son compte Twitter où il confie que ce travail lui a tout de même demandé plus de 250 heures.

En plus d’un joli succès en termes de diffusion et d'une belle publicité, le fan pourra se targuer d‘avoir impressionné... son idole en personne. Sa Majesté Roger a en effet remercié Raz Ols dans un tweet. "Merci d'avoir consacré tout ce temps pour compiler tout cela" a-t-il chaleureusement indiqué.

Thanks for taking the time to put this together 🙌🏻 https://t.co/Scp3ZIaipq

— Roger Federer (@rogerfederer) 27 décembre 2017