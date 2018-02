La fameuse équipe de cheerleaders nord-coréenne est arrivée au Sud

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Opération de l'armée et de la police dans une favela de Rio

Attaque du Thalys : une reconstitution refusée à cause de Clint Eastwood ?

Nous refusons la politique du "demain on rase gratis" dit Darmanin

Le réchauffement des relations entre les deux Corée est l'occasion pour quelques démonstrations originales de sympathie. La Corée du Nord a ainsi décidé d'envoyer des athlètes pour représenter la moitié nord du pays, et même accepté de faire défiler les deux Corée ensemble. En plus, comme généreux cadeau diplomatique, 229 cheerleaders, uniquement des femmes, viendront animer la cérémonie de lancement des jeux afin de faire baisser les tensions.

