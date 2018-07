"Il fait 50° !" : des détenus dénoncent leurs conditions de détention à Villepinte pendant la canicule

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Les détenus ont expliqué avoir bien conscience qu'ils risquaient des sanctions, notamment pour la détention illégale d'un téléphone portable, mais avoir decidé de faire sortir cette vidéo pour alerter sur leur situation. Bien leur en a pris : contactée par Europe 1, l’administration pénitentiaire explique avoir dû poser du plexiglas sur cette fenêtre pour éviter des infiltrations après un orage de grêle et assure que les détenus changeront de cellule samedi en fin de journée en attendant les réparations prévues lundi.

"C'est irrespirable", disent-ils, montrant une plaque de plexiglas bouchant la fenètre. "Il fait 50 degrés, on peut plus respirer !" s’emportent les détenus. Ils accusent les gardiens d'avoir cassé leurs ventilateurs, a priori lors d'une fouille inopinée.

Europe 1 a diffusé ce samedi une vidéo filmée vendredi dans une cellule du bâtiment A de la maison d'arrêt de Villepinte en Seine-Saint-Denis. On y voit quatre détenus, dans une cellule de 9m² prévue pour trois, se plaindre de la chaleur en plein pic de canicule.

