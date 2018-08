Fahrenheit 11/9 : Michael Moore part en guerre contre Donald Trump

Michael Moore revient avec un nouveau documentaire choc sur la vie politique américaine.

Le titre de ce nouveau projet est une référence à son autre oeuvre majeure, Fahrenheit 9/11, un documentaire sorti en 2004, sur les attentats du 11 septembre.

Le nouveau titre de ce documentaire inédit, attendu pour 2018, est une référence directe à la date de l'élection de Donlad Trump.

Le réalisateur de Bowling for Columbine (César du Meilleur film étrangers et Oscar du Meilleur film documentaire) va présenter un film qui devrait ravir ceux "qui ne supportent plus la folie" de l'ère Trump.

Fahrenheit 11/9 est attendu dans les salles obscures américaines le 21 septembre 2018.

Aucune date de sortie en France n'a pour l'instant été dévoilée. Le documentaire de Michael Moore va tenter de faire vaciller l'administration Trump et de torpiller la campagne pour les élections de mi-mandat, prévues en novembre prochain.

Reste à savoir si le film sera présenté en avant-première au Festival du cinéma américain de Deauville ou à la Mostra de Venise dans quelques semaines.