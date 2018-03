Eurovision : Madame Monsieur présente le clip de "Mercy", la chanson sur les migrants qui représentera la France

Les téléspectateurs et le jury international ont décidé samedi 27 janvier que le duo Madame Monsieur représentera la France à l’Eurovision 2018, qui se tiendra à l'Altice Arena de Lisbonne au Portugal le samedi 12 mai. Deux mois avant le concours, le duo a dévoilé le clip du morceau, réalisé par Camille Barbé et Romain Barbé pour le collectif La Sucrerie.

Le morceau Mercy est inspiré de la naissance d’une petite fille née sur le bateau Aquarius de l’ONG SOS Méditerranée, explique Émilie Satt, membre du duo "Elle est née le 21 mars dernier, le jour du printemps. On était en studio, en train de travailler sur notre album à venir et on cherchait l’inspiration. Et, sur Twitter, on a vu passer la photo d’un bébé avec un message de l’ONG SOS Méditerranée qui annonçait sa naissance à bord du bateau Aquarius qui sauve les migrants en Méditerranée. Ce bébé, né entre deux pays et dont la mère a fui son pays en guerre, a été baptisé Mercy.

C’est son prénom, qui signifie «miséricorde» ou «pitié», qui nous a donné envie d’écrire la chanson."

En 2017, la France avait terminé à la 12e place (sur 26) avec la chanson Requiem chantée par Alma.