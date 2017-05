Eurovision : déception pour la France, qui termine douzième

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Mais la déception est immense parce que j'avais vraiment senti un élan d'amour dans mon pays. J'ai reçu beaucoup de messages de Français qui me disaient qu'ils étaient fiers que je représente leur pays. Je suis déçue pour eux et pour l'équipe qui m'entoure."

Marie Myriam n'est pas encore descendue de son piédestal : depuis sa victoire en 1977 avec "L'oiseau et l'enfant", jamais un candidat français n'a réussi à s'imposer au concours de l'Eurovision. La 63e édition du show musical européen, organisé ce samedi à Kiev, a vu la victoire du crooner portugais Salvador Sobral... et une contre performance de la chanteuse française Alma. Son "requiem" n'a pas convaincu le public, qui l'a placée à la 12e place.

