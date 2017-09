Une étrange et visqueuse créature découverte dans un parc national canadien

Non ce n'est pas un monstre de film d'horreur, juste un bon gros "blob" gélatineux. Des agents d'un parc naturel de Vancouver, au Canada, ont récemment repéré une bien étrange créature, qui a ensuite été filmée. Son nom scientifique est Pectinatella magnifica, appelée "Pectinatelle" en français. Bien qu’elle ressemble à un seul et même organisme – ou à une sorte de cerveau visqueux -, cette créature, qui n'est pas vraiment un animal, est en fait une colonie d’organismes appelés "zoïdes". C'est sans doute assez moche et pas appétissant pour un sou… mais surtout fascinant d'un point de vue scientifique !

Comme le détaille cet article de MaxiSciences, le blob défie en effet toutes les lois de la biologie.