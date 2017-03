Etats-Unis : la vidéo de l'arrestation d'un clandestin devant ses filles fait le tour du net

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Hamon veut un milliard d'euros par an pour la recherche et l'enseignement supérieur

Sur la chaîne hispanique Univision, Jocelyn, l'une des quatre filles de l'homme interpellé, a demandé à Donald Trump "qu'il me rende mon papa, c'est un homme bon". Son père n'est "pas un criminel, il travaille dur, il se lève tôt le matin, il emmène mes petites soeurs à l'école, parfois il ne dort pas", a-t-elle dit.

"Des agents de l'immigration et des douanes (ICE) spécialisés dans les opérations sur les fugitifs ont placé monsieur Avelica en détention mardi matin. Des bases de données indiquent qu'il a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales, y compris pour conduite en état d'ivresse en 2009, et d'un ordre d'expulsion du territoire remontant à 2014", a réagi dans un communiqué l'ICE. L'agence précise que Romulo Avelica-Gonzalez ne s'est jamais rendu coupable de crime violent, mais que la conduite en état d'ivresse constitue une infraction.

L'arrestation a eu lieu à quelques centaines de mètres du collège de la jeune fille, qui y était conduite par son père, en compagnie de sa soeur. La vidéo montre le père menoté et amené dans la voiture des agents fédéraux, pendant que les enfants sanglottent.

