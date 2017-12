Etats-Unis : record de neige en Pennsylvanie

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Contresens mortel sur l'A6 : le conducteur sous l'emprise de l'alcool et des stupéfiants

Proximus TV Une femme de 38 ans de Jérusalem devient grand-mère et accouche de triplés

Un peu trop pour les habitants de la petite ville d'Erié, en Pennsylvanie, qui a reçu 86 cm de poudreuse en une journée et 1,6 mètre en 48h, un record absolu pour cette région. L'Etat d'urgence a d'ailleurs été décrété.

Si les amoureux de la neige désespèrent de voir la neige en France, les nord-américains n'en demandaient pas tant. Des températures polaires s'installent aux Etats-Unis et au Canada et la neige s'invite au menu.

