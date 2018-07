Etats-Unis : il met la met aux fesses à une serveuse... elle riposte en l'attrapant par le col

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Open Arms débarque à Majorque avec une migrante miraculée et deux cadavres

Pluie à Hockenheim: pas de chrono pour Vandoorne et de nombreux autres en EL3

La princesse Astrid et le prince Lorenz à la cathédrale de Liège

GP d'Allemagne: Leclerc (Sauber) le plus rapide sous la pluie lors des essais libres 3

La princesse Astrid et le prince Lorenz à la cathédrale de Liège

"Je suis heureuse que d’autres femmes puissent voir ça et sachent qu’elles peuvent se défendre ou porter ce qu’elles veulent", a témoigné Emilia Holden.

"Je l’ai regardé dans les yeux et lui ai dit : ‘Tu ne me touches pas espèce de fils de pute’", explique la serveuse au journal People . "Je n’ai même pas réfléchi, j’ai juste réagi. Je ne sais pas comment j’ai fait pour réagir de cette façon.

En voilà un qui y réfléchira à deux fois avant de mettre sa main là où elle ne devrait pas être. Une vidéo devenue virale sur Internet montre la réaction d'une jeune serveuse, Emilia Holden, après la main aux fesses portée par un client. Les images, tirées d'une caméra de surveillance du bar où elle travaille, montre le client passer derrière elle et lui toucher les fesses avant de poursuivre son chemin. Ni une, ni deux, la serveuse l'attrappe par le col et le fait basculer.

