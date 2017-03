Etats-Unis : d'incroyables nouvelles images d'essais nucléaires dévoilées

C'est un document aussi fascinant qu'inquiétant. Entre 1945 et 1962, les Etats-Unis ont réalisé plus de 200 essais nucléaires dans l'Etat du Nevada et dans le Pacifique. Ces essais ont été filmées sous tous les angles pour afin que les scientifiques puissent les étudier, et restaient jusqu’ici verrouillées sous le sceau du "confidentiel défense". Mais le gouvernement américain a accepté de commencer à les déclassifier.

Selon Greg Spriggs, physicien nucléaire au Lawrence Livermore National Laboratory, et Jim Moye, un expert en cinéma et spécialiste de l’image, il y aurait 10000 bobines concernant ces essais.

Les deux experts ont estime qu’environ 6 500 ont été trouvées. Greg Spriggs et Jim Moye ont passé cinq ans à scanner 4200 de ces vidéos. Pour le moment, 750 ont été déclassifiées par le gouvernement américain et le laboratoire

Les images dévoilées sur la chaîne YouTube Lawrence Livermore National Laboratory sont tout simplement terrifiantes de puissance. Et il faut savoir, pour comparaison, que la plus puissante bombe nucléaire disponible aujourd'hui a une puissance de 57 mégatonnes - soit 1 325 fois supérieur à celle de l'opération Teapot, dont voici un extrait.