Etats-Unis : l'impressionnante vidéo d'un carambolage impliquant une cinquantaine de véhicules sur une autoroute verglacée

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

"The Wire", "House of Cards" : l'acteur Reg E. Cathey est mort

DIRECT MÉTÉO - Neige et verglas : nouvelle alerte sur sept départements, consultez la carte

Tottenham, avec Dembele et Vertonghen, domine Arsenal dans le derby londonien

"The Wire", "House of Cards" : l'acteur Reg E. Cathey est mort

Les Bleus dans les Jeux: Dorin, 4e, et Fauconnet ratent la première médaille

Une nounou poignardée par son ex devant les enfants qu'elle gardait

"The Wire", "House of Cards" : l'acteur Reg E. Cathey est mort

Au total, ce jour-là, la police a recensé 185 accidents dans l'Iowa, entre 9 heures et 21 heures, avec un bilan de 8 morts et 10 blessés.

La vidéo montre les premiers conducteurs de voitures, bus et camions perdre le contrôle de leur véhicule, avant que la chaussée embouteillée ne surprenne les conducteurs suivants, arrivant trop rapidement et forcés de quitter la route.

Il est dangereux de rouler sur une route enneigée ou verglacée. C'est bien connu. Mais puisqu'une image vaut parfois tous les discours, la police de la ville d'Ames, au nord de l'Iowa, a diffusé des images d'une caméra de vidéosurveillance de l'autoroute locale, où a eu lieu le 5 février un important carambolage, faisant un mort et plusieurs blessés.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres