Etats-Unis : l'arrestation musclée d'une infirmière fait scandale

La maire de Salt Lake City et le chef de la police locale se sont excusés vendredi dans un communiqué. L'agent incriminé a été "suspendu du programme de collecte d'échantillons sanguins" et les pratiques de ces équipes ont été revues, selon la police.

Une vidéo diffusée le 31 août fait scandale aux Etats-Unis. Filmée dans un hôpital de Salt Lake City, elle montre un incident survenu le 26 juillet. On y voit une infirmière refuser de remettre les prélèvements sanguins d'un patient inconscient, au nom du secret médical. Des prélèvements sanguins d'un patient ne peuvent être remis à la police que sous trois conditions : qu'il donne son consentement, soit en état d'arrestation ou qu'il y ait un mandat. Or, aucune de ces conditions n'était remplie.

