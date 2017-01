Etats-Unis : un alligator monstrueux fascine les touristes en Floride

C'est sympa, la Floride. Il y fait chaud presque toute l'année, on y danse toute la nuit…et on y croise des alligators monstrueux. Le 15 décembre, Kim Joiner a ainsi rencontré dans l'état américain un saurien particulièrement bien nourri. L'énorme reptile a été filmé dans la Circle B Bar Reserve en Floride : on le voit sortir d'un buisson et passer tranquillement devant un groupe de touristes, sans un regard pour eux.

L'animal pourrait peser 350 kg et faire entre 3,5 et 4 mètres de long. Pas mal, mais pas non plus exceptionnelle pour un alligator adulte rappelle le Washington Post.

Les plus longs peuvent ainsi dépasser les quatre mètres. D’autres spécimens tout aussi imposants ont déjà été aperçus à plusieurs reprises dans cet État du sud-est des États-Unis. Et si souvent, tout se passe paisiblement, des accidents tragiques arrivent : en juin dernier, un enfant âgé d'à peine 2 ans avait trouvé la mort après avoir été entraîné sous l'eau par un alligator au parc Disney World d'Orlando, mercredi.

