Espagne : des touristes médusés sur la plage de Barrosa devant l'arrivée d'une embarcation de 50 migrants

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Syrie : sommet entre Moscou, Téhéran et Ankara pour sortir de la crise Le Monde

Prostituée trans tuée au Bois de Boulogne: 5 suspects mis en examen et écroués

Budget 2019: des "arbitrages comptables" pénalisant les "plus précaires", selon la CFDT

Il y a quelques jours à peine, une centaine de migrants ont forcé la frontière entre le Maroc et l'Espagne à Ceuta.

L'Espagne est devenue, devant l'Italie, la nouvelle destination d'arrivée privilégiée en Europe par de nombreuses embarcations de réfugiés. Les déclarations hostiles de Matteo Salvini semblent donc avoir eu un impact sur les "habitudes" et les pratiques des passeurs.

Les forces de l'ordre ont été en mesure de retrouver 25 des personnes qui se trouvaient à bord du Zodiac. Selon les autorités, 19 d'entre eux sont mineurs et tous marocains. Les six adultes parmi eux seront transférés vers un centre pour les migrants pour ensuite être expulsés vers leur pays d'origine, dans le cadre d'un accord avec le Maroc.

L'embarcation des migrants est donc venue s'échouer près de la zone touristique de Sancti Petri qui abrite de nombreux restaurants, des magasins de bateaux et des hôtels quatre et cinq étoiles.

