Espagne : deux frères montent 90 marches en équilibre dans une position improbable

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

CAN-2017: la plus pimentée de l'histoire '

[VIDEO] Territoires d'Infos/L'Indépendant reçoivent Pascal Cherki, député PS de Paris et porte-parole de Benoit Hamon

En savoir plus

Les frères Giang Quoc Co et Giang Quoc Nghiep ont battu un record établi 2014 par deux Chinois qui avaient monté 25 marches dans la même position.

Le lieu où a été tournée cette vidéo n'aura d'ailleurs pas échappé aux inconditionnels de la série "Game of Thrones", ces marches ayant déjà été rendues célèbres grâce à un épisode de la 6ème saison de la série à succès.

Giang Quoc Co et Giang Quoc Nghiep, deux frères vietnamiens, ont réussi à gravir les 90 marches de la cathédrale Sainte-Marie de Gérone (Espagne) en 52 secondes, dans une configuration pour le moins singulière.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres