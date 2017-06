Espagne : 1800 personnes évacuées face à un feu de forêt "hors de contrôle"

Un gigantesque incendie touche ce dimanche le parc naturel de Doñana dans le sud de l'Espagne, classé par l'Unesco comme une réserve de biosphère. L'incendie s'est déclaré samedi soir dans la commune de Moguer et "le facteur humain n’est pas exclu" dans son déclenchement, a précisé la présidente de la région Susana Diaz sur les lieux du sinistre.

La lutte contre le feu est compliquée par le vent et la chaleur et l'incendie est pour l'instant "hors de contrôle" selon les services d'urgence. "On travaille avec l'objectif de stabiliser aussi vite que possible" l'incendie, mais "on ne peut pas confirmer que ce soit possible dans la journée", a déclaré le préfet.

Au moins 1800 personnes ont été évacuées, et 750 personnes relogées, mais il y aurait encore plus de déplacés, des gens ayant fui par leurs propres moyens.

L’Espagne est en proie à une sécheresse précoce et plusieurs zones du pays étaient classées dimanche en situation de risque d’incendie maximum.