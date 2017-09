Une époustouflante aurore boréale filmée depuis l'ISS

L’astronaute italien de l’Agence spatiale européenne (ESA) Paolo Nespoli, en un mois dans l'ISS, est parvenu à filmer l'ouragan Irma depuis l'espace, mais également le 15 septembre un spectacle tout aussi impressionnant mais moins dramatique : une splendide aurore boréale.

La vidéo de 30 secondes a été diffusée sur YouTube, samedi 23 septembre, par l'Agence spatiale européenne (ESA). Ses autres photos sont disponibles sur son compte Flickr.

A stunning aurora caught my eye... Its beauty is out of this world! // Una splendida aurora... Di una bellezza spaziale! #VITAmission pic.twitter.com/JRQxLNXnGT

— Paolo Nespoli (@astro_paolo) 23 septembre 2017