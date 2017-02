En Suède, des promeneurs sauvent un élan prisonnier d'un lac gelé

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Allemagne: des supporters de Leipzig, dont des femmes et des enfants, attaqués à Dortmund

A Mossoul, l'EI troue des maisons et fait payer les habitants

Il poursuit ensuite : "Nous nous sommes relayés pour briser la glace pendant environ 30 minutes, avant que l'animal ne soit hors de danger". Les efforts ont bien fini par payer. A la fin de la vidéo, on aperçoit en effet l'élan, épuisé, se diriger lentement vers la frondaison des arbres entourant le lac.

Ma partenaire, Sigrid Sjösteen, a commencé à dégager la glace à la hache vers des eaux moins profondes, pour qu'il puisse prendre appuie au sol et sortir de l'eau".

Les images sont impressionnantes et ont été repérés par le site de franceinfo. Ce mercredi, un groupe d'amis suédois patinaient tranquillement sur un lac gelé quand ils ont aperçu un élan prisonnier des glaces, en train de se débattre pour tenter de regagner la terre ferme. L'animal, qui s'était manifestement aventuré sur le lac, avait dû voir la glace s'effondrer sous son poids.

