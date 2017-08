En pleine randonnée, un homme tombe nez-à-nez avec une famille d'ours

Une sacrée frousse. Geoffrey Glassner randonnait dans le parc national Katmai, en Alaska, quand il est tombé nez à nez avec une femelle grizzly et ses deux petits. Une rencontre d’autant plus inquiétante que les mères ourses sont réputées être plus agressives lorsqu’elles ont leurs bébés avec elles pour les épargner de toute menace.

Tout en filmant la scène, l'homme de 74 ans a réussi à garder son sang froid, même si on décèle un légitime stress dans ses paroles. Surtout que la famille plantigrade se rapproche peu à peu de lui….Mais il s'avère que les paisibles ours étaient à la recherche d'un point d'eau, et ils quittent le sentier sans histoires.