En évoquant l’écriture inclusive, un élu FN s’étonne qu’on ne parle pas de…"l'islamisme"

Lors du Conseil régional d’Occitanie du 3 novembre, le Front national s’est opposé à l’écriture inclusive dans un rapport de la région consacré à l'égalité entre les femmes et les hommes. Et les arguments d’un des élus ont été plus que bizarres. Lors de sa prise de parole, Gilles Ardinat a dénoncé l'utilisation de cette méthode - destinée à redonner de la visibilité au féminin au niveau grammatical – qu’il a qualifiée de "mascarade", de "dérive" et d’"une escroquerie politique qui ne conduit aucunement à améliorer le sort des femmes".

"Comme l'a dit mon amie Sophie Blanc, les femmes sont menacées par l'islamisme – qui d'ailleurs n'apparaît même pas dans ce rapport", a-t-il lancé à la présidente de région Carole Delga. "Vous y mettez de l'écriture inclusive mais les mots 'islamisme' ou 'islamisation' n'y figurent même pas alors que vous êtes censée défendre les femmes". Selon lui, les Français et les Françaises "ne veulent pas" de l'écriture inclusive.