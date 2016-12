En déplacement à Strasbourg, Manuel Valls a reçu un jet de farine en plein visage

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Quant à l'ancien premier ministre, dont le manteau noir était recouvert de farine tout comme ses cheveux, il s'est tout de suite caché dans l'établissement où il avait un entretien. D'ailleurs, il n'a pas évité quelques blagues sur cet incident. "Tu as un peu blanchi !", a ironisé le maire PS de Strasbourg Roland Ries. "Ce sont les joies de la campagne il n'y a aucun problème, la farine sans gluten c'est un bon présage", a blagué Manuel Valls, qui a poursuivi le programme de sa journée comme si de rien n'était. C'est sa femme Anne Gravoin, qui l'a nettoyé.

Alors qu'il s'apprêtait à entrer dans le café, Manuel Valls a été "agressé" par un passant qui lui a lancé un sac de farine au visage ! "49.3, on n'oublie pas", a crié l'individu, qui a été interpellé. Selon l'entourage de Manuel Valls, il s'agit peut-être d'un étudiant.

