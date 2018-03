En Chine seulement : après le distributeur de boissons ou de snacks, découvrez le distributeur de voitures

Mais où s'arrêtera la mécanisation ? Plus loin que vous ne le pensez, répond Alibaba, le géant du numérique chinois qui s'est associé avec le vendeur de voiture américain pour créer un véritable "distributeur de voitures" dans la concession Ford de Canton.

Réservé aux utilisateurs de la plateforme de shopping d'Alibaba, Tmall, le service permet désormais d'acheter une voiture (la Mustang est très mise en avant par la marque) en moins de dix minutes en sélectionnant modèle ou couleur.

Et comme dans un distributeur normal, la voiture vient "tomber" à vos pieds, et il ne vous reste plus qu'à rouler !