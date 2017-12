Emmanuel Macron signe et explique devant les caméras les derniers textes de loi de 2017

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Kenya: 36 morts dans la collision d’un bus et d’un camion

Légion d'honneur: Véronique Colucci des Restos du Coeur et Tomi Ungerer promus

11h37 Un hydravion s'abîme dans un fleuve australien, six morts (AFP)

Cet auteur a mené l'enquête pour retracer la vie de Matisse à Nice et Vence de 1917 à 1954

Fêtes du Nouvel An: Un mort aux Pays-Bas à cause des feux d'artifice

2017 sur le point d’être l’année la plus sûre pour le transport aérien

"Ces trois textes sont des changements profonds de notre organisation économique et écologique", a déclaré le président, après en avoir résumé le contenu devant les caméras.

Il s'agit de la loi mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures ainsi que des deux textes concernant le budget 2018, la loi de finances pour 2018 et la loi de financement de la Sécurité Sociale.

Emmanuel Macron a signé, samedi dans son bureau de l'Elysée et sous l’œil des caméras, trois lois récemment votées, en présence du porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux.

