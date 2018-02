Emmanuel Macron sifflé au Salon de l'agriculture

Arrivé samedi matin, peu avant 8 heures, au Salon de l'agriculture accompagné du ministre de l'Agriculture, Pascal Travert, Emmanuel Macron fait aujourd'hui son baptême du feu en tant que président dans ce passage obligé de l'exécutif. Et l'épreuve ne s'est pas fait attendre : il s'est fait siffler pendant plusieurs minutes par des jeunes agriculteurs qui ont brandi des T-shirts portant l'inscription "Attention agriculteurs en colère".

Conscient que le rendez-vous était risqué (il l'est toujours pour les responsables politiques), puisque le secteur est en crise, le président avait prévenu qu'il comptait battre le record de la plus longue visite sur place, en arrivant avant l'ouverture et en repartant après la fermeture du Salon, soit douze heures de visite.

La journée a commencé par un rendez-vous "institutionnel et à huis clos" avec les organisations syndicales, avant un petit-déjeuner dans le hall 4.

Outre les sifflets, le président a aussi été accueilli par des applaudissements, au lendemain d'une rencontre avec 700 jeunes agriculteurs à l'Elysée. "Je ne suis pas là pour plaire, je suis là pour faire", leur avait-il lancé. Il avait également ajouté qu'ill "moquait totalement" de l'ambiance dans laquelle il serait reçu Porte de Versailles.