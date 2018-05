Emmanuel Macron : "La France ne serait pas la même sans la Nouvelle-Calédonie"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Il a toutefois ajouté : "En revanche, je veux vous dire du fond du cœur : la France ne serait pas même sans la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie n'a jamais manqué à la France et la France a été toujours été là, avec la Nouvelle-Calédonie".

"Ce n'est pas au chef de l'État de prendre position sur une question qui est posée aux seuls Calédoniens. Une telle position ne ferait que perturber et biaiser le débat".

"Je ne prendrai pas parti dans ce référendum qui vient, pas pour me soustraire à une responsabilité, parce que ce n'est justement pas de ma responsabilité" a déclaré le locataire de l'Elysée depuis le théâtre de l'Ile, à Nouméa.

Dans six mois, la Nouvelle-Calédonie devra se prononcer sur son indépendance vis-à-vis de la France lors d'un référendum. Le discours d'Emmanuel Macron, au troisième jour de sa visite sur le "Caillou", était donc très attendu.

