Emmanuel Macron à Fox News : "Ce n'est pas à moi de juger ce que devrait être votre président"

Emmanuel Macron a accordé une interview à Fox News, la chaîne conservatrice favorite de Donald Trump. Chris Wallace, qui anime Fox News Sunday, un talk-show politique, est venu à Paris pour enregistrer l'entretien ce vendredi. Il sera diffusé dimanche.

Dans un extrait diffusé en amont de cette diffusion, Emmanuel Macron refuse de commenter les controverses qui pèsent sur la présidence de Donald Trump : "Ce n'est pas à moi de juger ou, d'une certaine façon, d'expliquer à votre peuple ce que devrait être votre président, ou de considérer qu'à cause des controverses et des enquêtes, il est moins crédible", déclare Emmanuel Macron.

Interrogé sur l'éventualité que Donald Trump ne puisse pas finir son mandat, le président français assure qu'il ne se pose "jamais" cette question.

"Nous sommes tous les deux au service de nos pays", ajoute Emmanuel Macron, pour expliquer pourquoi il souhaite travailler avec Donald Trump.

Le chef de l'Etat effectue à partir de lundi une visite d'Etat de trois jours aux Etats-Unis, au cours de laquelle il fera une allocution devant le Congrès.

