Emmanuel Macron fait polémique en parlant "des gens qui réussissent et d'autres qui ne sont rien"

Dans son discours à la gloire des starts-ups et des entrepreneurs, prononcé jeudi lors de l'inauguration du plus grand incubateur de start-up au monde, Station F, installé dans la Halle Freyssinet à Paris, Emmanuel Macron a glissé une petite phrase qui a été très mal perçue : "Dans une gare,vous croisez des gens qui réussissent et d'autres qui ne sont rien", a-t-il dit.

De nombreux responsables politiques sont montés au créneau pour dénoncer une "morgue de classe" (Martine Billard, de la France insoumise), un "mépris" (Thierry Mariani, des Républicains) ou des "propos honteux" (Florian Philippot, du Front national).

Quand Macron parle de ceux qui réussissent (sous-entendu comme lui) et de ceux qui ne sont rien, ce n'est pas un dérapage, c'est une honte.

— Gérard Miller (@millerofficiel) July 1, 2017

Er si "les gens qui ne sont rien" croisaient les bras tous ensemble #Macron serait obligé d'avaler sa morgue de classe https://t.co/oT9QAQbyw7 — Martine Billard 🔺 (@MartineBillard) June 30, 2017

#Macron glisse tranquillou:" Ds une gare,vs croisez des gens qui reussisent et d'autres qui ne sont rien"

La république en Marche (ou crève) https://t.co/nJeT2d2d7D — Thomas Porcher (@PorcherThomas) July 1, 2017

#Macron glisse tranquillou:" Ds une gare,vs croisez des gens qui reussisent et d'autres qui ne sont rien"

La république en Marche (ou crève) https://t.co/nJeT2d2d7D — Thomas Porcher (@PorcherThomas) July 1, 2017