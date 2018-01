Élu président de l'Assemblée de Corse, Jean-Guy Talamoni s'exprime... en langue corse

De suspense, il n'y avait pas. De surprises, il n'y en a donc pas eu. Conséquence du vote de décembre dernier, Jean-Guy Talamoni a été élu ce mardi, à Ajaccio, président de l'Assemblée de la nouvelle collectivité territoriale unique de Corse, avec 40 voix sur 63. Après avoir été longuement applaudi, il a entamé un discours… en langue corse.

"Dans les discussions à venir, nous voulons parler à la France de Victor Schoelcher, de Pierre Mendès France et de Michel Rocard. Une France digne de respect et pourquoi pas le dire, d’amitié. Mais l’amitié n’a rien à voir avec l’allégeance" a-t-il jugé. Avant de poursuivre :"L’amitié se construit dans un rapport d’égale dignité. Le droit de choisir notre destin et le droit au bonheur sont indissolublement liés. C’est la raison pour laquelle nous n’accepterons jamais de renoncer ni à l’un, ni à l’autre, car aucun peuple ne saurait être conduit à faire le deuil de son bonheur".

L'objectif des nationalistes corses est de mettre sur les rails véritable statut d'autonomie dans les trois ans avant une mise en oeuvre effective dans les 10 ans.