Un élu LREM dénonce les conditions de vie "indignes" des parlementaires

Le premier questeur de l'Assemblée nationale Florian Bachelier, député LREM de la Moselle, s’est récemment fait remarquer à l’Assemblé nationale en proposant à ses collègues des solutions pour faire des économies. Parmi ses propositions figure notamment le logement en colocation ou dans des Airbnb. Invité jeudi 9 novembre au soir sur LCI, il est revenu sur sa proposition :

"On était allé, nous, au départ, sur la nécessité d'améliorer les conditions de vie des parlementaires qui sont indignes, pour être très clair", a-t-il fait valoir. "Tout ce qui est perçu par l'opinion publique comme des avantages particuliers pollue le débat et empêche systématiquement de dire clairement qu'un parlementaire français n'est pas suffisamment doté", a-t-il ajouté. Pour sa défense, il a indiqué que "l'idée du AirBnB est venue des députés qui travaillent 15/16h et qui retournent dormir dans leur bureau".