Elon Musk dévoile une première vidéo de son "tunnel anti-embouteillage"

Il y a quelques mois, l'entrepreneur Elon Musk (à qui l'on doit les voiture électrique Tesla, mais aussi la société spatiale SpaceX) avait révélé qu'il avait créé une société de forage, baptisée "The Boring Company". Son ambition ? Décongestionner les villes, rien que ça. A commencer par Los Angeles, véritable poison urbain pour les véhicules. Le milliardaire a acheter un immense tunnelier d'occasion, qu'il a amélioré pour rendre ses tunnels moins couteux et plus rapides à réaliser. Elon Musk veut empiler les niveaux pour y faire circuler les voitures, qui seraient installées sur des plateformes électriquesles propulsant à 200 km/h d'un point A à un point B.

Vendredi, le milliardaire a dévoilé une première vidéo de démonstration réelle du fonctionnement de son tunnel. Diffusée sur Instagram, elle donne à voir une caméra embarquée sur un chariot juché sur la plateforme filer à toute allure. Attention, cela ne signifie pas qu'Elon Musk a déjà creusé un tunnel sous Los Angeles (il n'en a pas les autorisation) : il s'agit seulement d'un test du système de propulsion, réalisé dans un tunnel de test pour les trains Hyperloop.